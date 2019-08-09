Супертайфун надвигается на Китай

Красный, самый высокий уровень опасности объявила метеорологическая служба Китая. Супертайфун "Лекима" подходит к провинции Чжэцзян на восточном побережье страны. Синоптики сообщают, что тайфун может так же пройти и по территории Шанхая, где ожидаются порывы ветра скоростью до 160 км в час. Экстренные службы готовятся эвакуировать из прибрежных районов около 16 тыс. человек. На соседнем острове Тайвань отменено авиасообщение. "Лекима" станет девятым и одним из самых мощных тайфунов в этом сезоне.