Срочная новость
This content is not available in your region

Россия

Норильск: задержаны сотрудники ТЭЦ-3

Комментарии
 Ирина Шелудкова
euronews_icons_loading
Специалисты устраняют последствия аварии
Специалисты устраняют последствия аварии   -   Авторское право  AP/Russian Marine Rescue Service
Размер текста Aa Aa

По делу об экологической катастрофе под Норильском задержаны директор ТЭЦ-3, главный инженер и его заместитель. По данным следствия, с 2018 года конструкция разрушенного резервуара требовала проведения капитального ремонта, но несмотря на заключение экспертизы о несоответствии резервуара требованиями промышленной безопасности, его использование продолжилось.

В группе "Норникель", в структуру которой входит "Норильско-Таймырская энергетическая компания", управляющая ТЭЦ-3, назвали задержание сотрудников неоправданно жесткой мерой.

29 мая в результате разгерметезации резервуара произошел разлив 20 тысяч тонн дизельного топлива, которое попало попало в грунт и водные объекты. Последствия аварии устраняют более 400 человек. В МЧС сообщают, что предельно допустимая концентрация нефтепродуктов на месте разлива снижается. Предположительной причиной разлива могла стать просадка бетонной площадки под резервуаром.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube