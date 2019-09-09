В Сараеве прошел первый гей-парад

Тысячи человек вышли на первый в истории гей-парад в столице Боснии и Герцеговины Сараево. Несмотря на опасения о возможных нападениях на собравшихся, шествие прошло мирно. Местная полиция приняла серьезные меры, чтобы обеспечить безопасность в городе, так как ранее в социальных сетях некоторые жители выражали негативные настроения.

На встрече присутствовали важные представители сексуальных меньшинств, в том числе посол США в Боснии и Герцеговине.

Эрик Нельсон, посол США в Боснии и Герцеговине

"Для представителей ЛГБТ сообщества так важно быть заметными. Они живут здесь, и они сталкиваются с большой дискриминации. Подобные дни – слишком редкие, но замечательные, потому что люди выходят на улицы. Это мирное шествие. Протесты были вчера, и они тоже были мирными. Полиция проделала фантастическую работу, чтобы сделать улицы безопасными для всех нас".

Дайана Бакич, ЛГБТ активистка

"Этот протест направлен против ежедневной дискриминации и насилия по отношению к людям из ЛГБТ сообщества, но это также и способ показать наше право на публичные собрания в Боснии и Герцеговине".

Свое право на публичные собрания используют и противники гей-парадов. На улицы города вышли представители местной мусульманской общины.

Санин Муса, противник ЛГБТ

"Мы собрались, чтобы выразить недовольство образом жизни ЛГБТ-сообщества, которое кто-то хочет привнести в наше общественное пространство. Они хотят распространить это на наших улицах, на наших площадях и среди наших детей. Мы защищаем право детей быть нормальными. Наши внуки должны быть нормальными. Мы хотим бороться с этим, мы хотим бороться против образа жизни ЛГБТ, который внедряется повсеместно".

Босния и Герцеговина – это последняя страна на Балканах, которая организовала гей-парад. Эта акция рассматривается как проверка на защиту прав меньшинств. В 2016 году страна подала заявку на вступление в Евросоюз.