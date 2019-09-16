Гей-парады в Харькове и Белграде

Около 3 тысяч человек приняли участие в первом в Харькове Марше равенства, организованном ЛГБТ-сообществом. Он прошёл во воскресенье под усиленным надзором полиции и, как оказалось, не зря: группы правых радикалов предпринимали попытки нападения на участников шествия и забрасывали их яйцами. Но были и мирные протестующие, вышедшие на улицы с плакатами в поддержку традиционных семейных ценностей.

Полиция задержала 15 активистов ультраправой организации "Фрайкор", которые после завершения марша стали ловить и избивать его участников. Двое из них были госпитализированы.

Не обошлось без стычек с полицией и в столице Сербии, где прошёл очередной ежегодный марш "Белград-прайд". Полиция попыталась оттеснить с пути участников шествия группу протестующих, которые пришли с иконами, крестами и плакатами, распевая религиозные песнопения. По меньшей мере пятеро сопротивлявшихся были арестованы.

В гей-параде приняла участие и премьер-министр Сербии Ана Брнабич, первая среди руководителей балканских стран, открыто признавшая свою принадлежность к ЛГБТ- сообществу.

“Я счастлива констатировать, что с каждым годом организовывать марши равенства в Белграде становится всё легче, и к нам присоединяются также другие сербские города. Думаю, что Сербия идёт в правильном направлении", сказала Брнабич, которая состоит в неофициальном однополом браке.

В течении нескольких лет Марши равенства в поддержку прав ЛГБТ-сообщества были в Сербии запрещены после того, как в 2010-ом году такая акция в сербской столице переросла в ожесточённые столкновения с радикалами. "Белград-прайды" возобновились в 2014 году.