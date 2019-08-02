ООН расследует авиаудары по гражданским объектам в Идлибе

ООН расследует авиаудары по гражданским объектам на северо-западе Сирии. Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш поручил создать специальную комиссию для расследования бомбардировок больниц и школ в Идлибской зоне деэскалации, созданной при посредничестве России и Турции. Ранее ряд членов Совбеза ООН обвинили в нанесении "невыборочных" авиаударов Дамаск и Москву.
В свою очередь, Россия обвинила организацию в распространении непроверенной информации. Саму идею расследования в МИД назвали "провокационной", способной бросить тень на процесс политического урегулирования военного конфликта.
Как это будет сделано в условиях, когда большую часть зоны деэскалации контролируют террористы, не понятно - в ответ заявили в российском МИД. Ситуация в Идлибе - одна из главных и на очередной встрече в астанинском формате, которая проходит в эти дни в Нур-Султане.