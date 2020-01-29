Сирийская армия заняла Мааррет-эн-Нууман на юго-востоке Идлиба. В среду командование заявило о том, что за последние дни исламисты потеряли контроль над примерно двадцатью населенными пунктами, в том числе и над этим стратегически важным городом. Второй по величине в провинции, он оставался одним из форпостов боевиков с 2012 года. При этом Мааррет-эн-Нууман расположен на трассе M5, которая связывает Дамаск с Алеппо.

До начала массовых бомбардировок, здесь проживали примерно 150 тысяч человек. Сегодня улицы города пустынны.

В ООН отмечают значительный рост внутренне перемещенных лиц в результате эскалации боевых действий в Идлибе. С начала декабря регион покинули 358 тысяч человек, в основном это женщины и дети. Всего в результате сирийского конфликта погибли более 380 тысяч человек, миллионы бежали из своих домов.