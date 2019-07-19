Москву обвиняют в обстреле гражданских объектов в Идлибе

Прекратить авиаудары по гражданским объектам на северо-западе Сирии и соблюдать международное гуманитарное право призвали Россию участники закрытой встречи Совбеза ООН.

На ней стороны обсуждали недавние обстрелы школ и больниц в Идлибе, жертвами которых стали мирные жители.

"Три соавтора доклада по гуманитарной ситуации в Сирии - Кувейт, Германия и Бельгия, которые инициировали эту встречу, - решительно осуждают продолжающиеся авиаудары по гражданским лицам на северо-западе Сирии, а также по медицинским учреждениям и их работникам. Они вновь заявляют о необходимости обеспечить привлечение к ответственности лиц, виновных в серьезных нарушениях международного гуманитарного права", - заявил Марк Пекстин де Бютсверве, постпред Бельгии при ООН.

По данным ООН, с начала июля в результате авиаударов были повреждены или разрушения шесть больниц, пять школ, три водоочистных сооружения, здание скорой помощи. 10 июля бомбардировке подвергся крупнейший в регионе госпиталь Маарат.

Как утверждает заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок, свыше 70 гражданских лиц, включая женщин и детей, стали жертвами атак. Россия категорически отрицает свою к ним причастность.

"Расследование, проведенное нашим Министерством обороны, показало, что в девяти из 11 указанных случаев никаких нападений не было. Ещё два объекта пострадали, но расследование выявило, что они не были повреждены российскими Воздушно-космическими силами", - заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Между тем, стали известны даты очередного раунда переговоров по урегулированию ситуации в Сирии. Они пройдут в Нур-Султане 1 и 2 августа.