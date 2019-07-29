Протесты в Москве: новые задержания сторонников Алексея Навального

В течение ночи на понедельник московские правоохранители задержали не менее 20 человек, собравшихся у городской больницы им В.Виноградова, куда из изолятора временного содержания был доставлен с подозрением на приступ аллергии известный российский оппозиционный политик Алексей Навальный.

По сообщениям НПО ОВД-ИНФО, среди задержанных были по крайней мере один журналист и один несовершеннолетний. Ближе к утру они были отпущены.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что политик госпитализирован с диагнозом "острая аллергическая реакция". У него был сильный отек лица и покраснение кожных покровов.

На прошлой неделе Симоновский районный суд российской столицы арестовал Навального на 30 суток за повторное нарушение правил проведения митинга. Он был задержан утром этого дня у своего дома.

Publiée par Алексей Навальный sur Mardi 23 juillet 2019

Лечащий врач Навального офтальмолог Анастасия Васильева, пытавшаяся посетить его в больнице, сообщила, что клиническая картина, описанная сотрудниками медучреждения, не соответствует симптоматике аллергической реакции. "Никакой аллергии у Алексея нет и никогда не было", - подчеркнула она.

UPD Алексей Навальный дал разрешение на данную публикацию - это про разглашение врачебной тайны. Да, и еще: мало того,... Publiée par Anastasy Vasilyeva sur Dimanche 28 juillet 2019

Протесты и выступления в Москве не утихают уже третий день, в субботу, во время манифестации в центре города, которую власти не разрешили, были задержаны свыше 1 300 человек.