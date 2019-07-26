Москва предвыборная: прокуратура предостерегает, оппозиция протестует

Московская прокуратура объявила о начале расследования в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордуму из-за призывов к несанкционированной акции у здания мэрии. Им грозит административная ответственность. Надзорное ведомство предостерегает и москвичей от участия в протестах.

Следственный комитет тем временем допрашивает кандидатов по уголовному делу о воспрепятствовании работе избирательных комиссий из-за прошлых выступлений. Формально они находятся в статусе свидетелей, однако, как отмечает глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, фактически к ним относятся как к подозреваемым — если дойдёт до суда, им будут грозить реальные сроки заключения.

Важный момент. Никого не должен вводить в заблуждение формальный статус свидетелей по делу о Мосизбиркоме. Они... Publiée par Pavel Chikov sur Jeudi 25 juillet 2019

Незарегистрированные кандидаты требуют допустить их к выборам. Они обвиняют избирательные комиссии в фальсификации материалов при проверке подписей, которые необходимо собрать для выдвижения. Делалось это, якобы, в пользу членов «Единой России», которые регистрировались как самовыдвиженцы. Политолог Екатерина Шульман полагает, что противостояние обострилось из-за неготовности властей к оппозиционной кампании на этих выборах:

«Эта норма писалась как запретительная. Предполагалось, что невозможно за месяц собрать 3% подписей от граждан, зарегистрированных в огромных московских районах. Соответственно, то, что произошло, было, видимо, неожиданностью для организаторов выборов, для политического менеджмента как федерального, так и московского. То, что десятки кандидатов смогут это сделать и заявятся нежданными в избиркомы со своими подписями — это, конечно, было сюрприз».

В Центризбиркоме назвали акции протеста попыткой давления за комиссии, а глава ЦИК Элла Памфилова заявляла, что митинги не имеют никакого значения для допуска к выборам. По её словам, зарегистрировать всех независимых кандидатов невозможно по закону.