Навальный получил 30 суток ареста

Симоновский суд Москвы назначил 30 суток административного ареста Алексею Навальному за призывы к несогласованному митингу. Ранее оппозиционер предложил устроить массовую акцию протеста у здания мэрии, если независимых кандидатов не пустят на выборы в Мосгордуму. О своем задержании в среду возле дома он рассказал в видео, опубликованном в Instagram.

В субботу на манифестацию в поддержку недопущенных к выборам оппозиционеров вышли тысячи людей. Демонстранты заявили о махинациях с документами в избирательных комиссиях.

В связи с серией июльских несогласованных акций Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту воспрепятствования работе избиркомов.