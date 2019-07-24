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мир

Навальный получил 30 суток ареста

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 Мария Горковская 
Навальный получил 30 суток ареста
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Симоновский суд Москвы назначил 30 суток административного ареста Алексею Навальному за призывы к несогласованному митингу. Ранее оппозиционер предложил устроить массовую акцию протеста у здания мэрии, если независимых кандидатов не пустят на выборы в Мосгордуму. О своем задержании в среду возле дома он рассказал в видео, опубликованном в Instagram.

В субботу на манифестацию в поддержку недопущенных к выборам оппозиционеров вышли тысячи людей. Демонстранты заявили о махинациях с документами в избирательных комиссиях.

В связи с серией июльских несогласованных акций Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту воспрепятствования работе избиркомов.

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Журналист • Мария Горковская