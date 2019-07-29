Каков "брексит", таков и фунт

Лондон ускоряет процесс развода с Брюсселем по "жесткому" сценарию. Об этом можно судить в том числе по заявлениям министра иностранных дел Соединенного Королевства Доминика Рааба. Гглава форин-офиса сообщил, что кабинет готов сделать все возможное, чтобы покинуть ЕС. При необходимости, добавил Рааб, Британия должна быть готова к тому, чтобы до заключения с другими странами сделок о свободной торговле, вести операции на основе существующих тарифов ВТО (Всемирно торговой организации).

На этом фоне обменный курс фунта стерлингов к доллару опустился до своей минимальной отметки с марта 2017 года. Многие инвесторы с опасением указывают на то, что выход Великобритании из ЕС без соглашения скажется на мировой экономике, обернется спадом производства и замедлением темпов экономического роста в Соединенном Королевстве, взбудоражит финансовые рынки и ослабит позиции Лондона в качестве ведущего международного финансового центра. Планы расходов, заявленные премьером Борисом Джонсоном, добавляют эксперты, лишь усугубят ситуацию, в случае "жесткого брексита".

Кевин Мэтьюс, эксперт: "Находясь в Манчестере, Джонсон пообещал выделить на развитие неблагополучных районов Соединенного Королевства свыше трех с половиной миллиардов фунтов стерлингов. Это более четырех миллиардов долларов. Все это в дополнение к другим его обещаниям: вывести на улицы страны больше полицейских, снизить налоги для британцев с высокими доходами, тех, кто в основном его и поддерживает в Консервативной партии. Проблема в том, что он еще заявляет о выходе из ЕС 31 октября даже без сделки, если он не добьется желаемого им соглашения. Если все так и случится, это приведет Великобританию к рецессии. При этом казна за год похудеет на 30 миллиардов фунтов стерлингов - 37 миллиардов в пересчете на доллары".

Между тем в новом обнародованном докладе Конфедерации британской промышленности говорится о том, что к "брекситу" без сделки ЕС готов также плохо, как и Соединенное Королевство.