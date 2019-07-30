Эдинбург - Лондону: "Ваши намерения в отношении "брексита" опасны"

Накануне своей поездки в Эдинбург премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о выделении 300 млн фунтов стерлингов Шотландии, Уэльсу и Северной Ирландии. Как заявил сам Джонсон, этот шаг должен развеять опасения по поводу стремлений Лондона в отношении этих регионов.

Но Джонсона все равно встретили неласково, в Шотландии идет подготовка ко второму референдуму о независимости, об этом сообщила первый министр Стёрджен.

Она подчеркнула: ""Нынешний кабинет блефует, не говорит о своих намерениях, но я считаю, что эти их намерения, на которые они прозрачно намекают, опасны. Ясно, что нынешний кабинет и его глава идут по дороге, которая приведет к "жесткому "брекситу". Эта позиция не предполагает компромиссов, никакой новой сделки с ЕС она добиться не поможет, для Шотландии это будет просто катастрофой, как и для всего Соединенного королевства".

Стерджен еще накануне заявляла, что Шотландия постарается блокировать позицию кабинета по выходу Великобритании из ЕС без заключения соглашения.

Ей ответил Борис Джонсон: "Еще раз повторю, если кому-то до сих пор было неясно: режим "бэкстопа" на границе Ирландии и Северной Ирландии - плохая идея, сделка по выходу из Евросоюза в нынешнем состоянии уже мертва. С обеих сторон к будущему договору требуется взвешенный подход, при наличии которого мы можем добиться результатов. Но если договора к 31-му октября не будет, мы все равно покинем ЕС".

Глава МИД Рааб, назначенный Джонсоном на этот пост в конце прошлой недели, назвал нынешнее поведение Брюсселя в отношении "брексита" "упрямством", поскольку ЕС, как он добавил, больше "не намерен возвращаться" к дискуссии об уже одобренном странами-членами соглашении.