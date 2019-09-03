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Бизнес

Фунт стерлингов обвалился

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 Кнарик Хачатрян 
Фунт стерлингов обвалился
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На фоне растущей обеспокоенности инвесторов по поводу "жёсткого брексита" фунт стерлингов обвалился, достигнув своего трёхлетнего минимума: в ходе утренних торгов в среду он опустился ниже $1,2, а также ниже €1,1. Это самое значительное падение с октября 2016-го, когда британская валюта обменивалась на $1,22.

В целом с момента оглашения результатов референдума о выходе Великобритании из ЕС в 2016 году фунт стерлингов потерял уже 20% своей стоимости: до референдума он торговался на уровне $1,5.

Но на стоимость национальной валюты давит не только политический фактор. Свою лепту вносят и новости экономики о снижении быстрыми темпами объемов производства сразу в нескольких отраслях.

За два месяца пребывания Бориса Джонсона у власти фунт подешевел на 4%: инвесторы изменили стратегию, приняв всерьез его заявление о "брексите" любой ценой всерьёз.