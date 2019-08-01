Банк Англии подсчитывает потери от "брексита"

«Брексит» ещё не наступил, но его приближение всё сильнее давит на британскую экономику. Июль стал худшим месяцем для курса фунта стерлингов с осени 2016, а Банк Англии понизил прогнозируемый рост ВВП на ближайшие два года — с полутора и 1,6% за 2019 и 2020, соответственно, до 1,3%.

Глава Банка Англии Марк Карни отмечает, что спад непосредственно связан с неопределённостью в вопросах «брексита»:

_«Экономические перспективы Великобритании будут по-прежнему определяться характером выхода из ЕС, а денежно-кредитная политика будет зависеть от влияния “брексита” на спрос, предложение и обменный курс. Таким образом, денежно-кредитная политики с “брекситом” не изменится автоматически, есть разные варианты.

_

После референдума Банк работал над тем, чтобы финансовая система была готова к “брекситу” в любом виде… Аналогичным образом, работа правительства и деловых кругов по подготовке к выходу без сделки жизненно важна для снижения потенциально разрушительных последствий перехода к отношениям с ЕС по линии ВТО. Но эти приготовления не могут устранить фундаментальные изменения в торговых отношениях, которые влечет за собой “жёсткий брексит”».

Новый министр финансов Великобритании Саджид Джавид уверен, что экономика достаточно сильна и выдержит испытание «брекситом»:

_«Став министром финансов, я придал турбо-ускорение нашей работе по подготовке к “брекситу” как в казначействе, так и в правительстве. Не потому, что мы хотим такого исхода, но мы должны быть готовы, ведь мы выходим из ЕС 31 октября. И сегодня я объявил о выделении 2,1 миллиарда фунтов стерлингов правительственным учреждениям, чтобы мы могли должным образом подготовиться к выходу без сделки, если это произойдет».

_

Британское правительство потратило на подготовку к «брекситу» уже около 7 миллиардов евро. В Брюсселе после провала соглашения с Лондоном неоднократно заявляли, что готовятся к «жёсткому брекситу» и не готовы менять предложенные условия сделки.