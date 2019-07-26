Чернобыльский туризм

Город-призрак, затерянный в лесу. Территория, непригодная для жизни еще долгих 20 тысяч лет. В Припять Родион Лука возвращается впервые. Десятилетним ребенком он покинул родной дом из-за аварии на Чернобыльской Атомной электростанции - всего в трех километрах отсюда.

Украинский яхтсмен, серебряный призёр Олимпийских игр 2004 года, родился в Киеве в семье инженеров. Вскоре они переехали в "город атомщиков" примерно в ста километрах от столицы. 27 апреля 1986 года, на следующий день после взрыва на Чернбыльской АЭС, население Припяти - около 3 тыс. человек - было эвакуировано.

Сегодня Родион здесь как турист. Экскурсии в Чернобыльскую зону отчуждения становятся все популярнее - особенно среди иностранцев.

Зона отчуждения была открыта для посещения в начале двухтысячных после окончательного вывода из эксплуатации АЭС. С тех пор все больше туристов приезжают посмотреть на то, что стало причиной самой страшной ядерной аварии в мире. Наталья Любченкова корреспондент euronews

После того, как на экраны вышел 5-серийный фильм американского телеканала HBO о тех трагических событиях, спрос на экскурсии вырос. В Ассоциации чернобыльских туроператоров надеются, что когда-нибудь зону отчуждения внесут в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Туристам предлагают провести здесь один или два дня. Можно переночевать в местном отеле. Недавно появились и речные туры на каяках.

Некоторые объекты вызывают особый интерес.

Это, например, радиолокаионная станция "Дуга № 1". Никто не знает, что она здесь. Многие очень удивляются, что можно и на нее посмотреть. Ну и конечно, всем интересна Припять: представить, что здесь когда-то был город, трудно. Сейчас здесь джунгли, сплошной лес. Это действительно впечатляет. Елена Алексеенко экскурсовод

Туроператоры уверяют: за один час перелета люди получают большую дозу облучения, чем за весь день в зоне отчуждения.