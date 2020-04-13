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Украина

Пожар в Чернобыле пока не потушен

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 Алексей Доваль  & Elena Karaeva
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Ukraine Chernobyl Fire
Ukraine Chernobyl Fire   -   Авторское право  Ukrainian Police Press Office
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400 тонн воды ежедневно и практически круглосуточные усилия пожарных не помогли пока взять под контроль распространение пламени в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

В коммюнике Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям говорится, что "наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами".

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
Ukraine Chernobyl FireCopyright 2020 The Associated Press. All rights reservedYaroslav Yemelianenko

Радиационная обстановка в Киеве и Киевской области, по данным спасателей (на них ссылается ТАСС), "стабильная" и содержание радионуклидов в воде не превышает допустимых значений".

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
Ukraine Chernobyl FireCopyright 2020 The Associated Press. All rights reservedYaroslav Yemelianenko

Возгорание произошло 4 апреля.

Правоохранители установили личность возможного поджигателя, он был задержан, открыто уголовное дело, ведется разбирательство.

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
Ukraine Chernobyl FireCopyright 2020 The Associated Press. All rights reservedYaroslav Yemelianenko

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