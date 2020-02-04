Припяти — 50 лет

50 лет городу, который городом был всего семь лет. 4 февраля 1970 года был основан посёлок энергетиков строящейся Чернобыльской АЭС. Статус города Припяти был присвоен в 1979-м, а в середине 80-х число жителей достигало 48 тысяч человек.

К апрелю 1986-го для многих стремительно растущая Припять уже стала родиной. Лейле Мамедовой было шесть лет, когда произошла авария и поступил приказ покинуть свои дома, взяв только документы и продукты на несколько дней:

"После поездки в Припять я поняла, что для всех, неважно, было ли им пять лет или меньше, история 1986 года была очень болезненной. Потому что эти люди потеряли всё: не только свой дом, не только город, в котором жили, они потеряли частичку себя — без преувеличения", — рассказывает Лейла.

Бывший житель Припяти Александр Забельченко AP Efrem Lukatsky

Сегодня город, строившийся как закрытый объект с пропускным режимом, стал туристическим объектом. Уникальный памятник архитектуры и градостроительства советской эпохи, таинственный индастриал, столица Зоны отчуждения и пример того, как быстро природа отвоёвывает обратно человеческое пространство.

Сергей Мирный, основатель туристической компании:

"Природа, лес своё берут, и те, кто там бывает, говорят, что больше это уже похоже на джунгли, чем на город. И это, кстати, своеобразная не столько культурная, сколько, можно сказать, культурно-природная уникальность. Это показывает, что может произойти с человечеством".

Так и не успевший открыться парк аттракционов AP Efrem Lukatsky

Формально Припять до сих пор числится населённым пунктом; в отличие от десятков деревень Чернобыльской зоны, за ней этот статус сохранили. Припять называют и городом-музеем, хотя конкретного плана по сохранению зданий, не говоря уже о реставрации, не существует.

Крис Трейз, турист из США:

"Я думаю, каждому обязательно стоит оказаться здесь — одно из таких мест, похожих на которое в мире больше нет".

Кроме того, несмотря на обилие туристов, город остаётся закрытым: сама Чернобыльская АЭС работала до декабря 2000 года, а объект "Укрытие" — саркофаг над четвёртым реактором — тщательно охраняемый объект.