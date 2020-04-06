В Чернобыльской зоне бушует пожар

В зоне отчуждения в Чернобыльской области Украины несколько дней бушуют лесные пожары. Очаги возгорания пока не удается взять под контроль. Охваченная огнем площадь, по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, увеличилась в понедельник до 25 гектаров.

Точная причина пожара пока не установлена, но эксперты считают, что к нему, вероятнее всего, привел человеческий фактор. К борьбе с огнем привлечены полторы сотни людей и три десятка единиц техники, в том числе 2 самолета и вертолет.

Как сообщил и.о. главы Госэкоинспекции Украины, радиационный фон в этом районе превышен в 16,5 раз.Ввместе с тем отмечается, что показатели в Киеве и Киевской области не превышают естественных фоновых значений.

В 1986 году на Чернобыльской АЭС произошел взрыв, в результате которого был полностью разрушен четвертый энергоблок. Та авария, по оценкам специалистов, стала крупнейшей техногенной катастрофой за всю историю атомной энергетики.