"Форсаж", еще "Форсаж"!

Дуэт Джейсона Стэйтема и Дуэйна Джонсона в девятом по счету фильме саги "Форсаж".

Европейская премьера ленты только что состоялась в Лондоне.

Джонсон не только сыграл одну из главных ролей, но и был продюсером картины. Но его на мероприятии не было.

Об этом рассказал Джейсон Стэйтем: "Он на Гавайях, он там отдувается, продвигая нашу общую работу. Тут, конечно, покруче будет, тут большой город, столица, как никак. Да и фильм на 80 % снят в Британии".

Ванесса Кирби работала, несмотря на усталость, как признается сама актриса: "Давно не было такой нагрузки, в том числе и физической, и каждый вечер тело болело, каждая мышца просила пощады, но нужно было на утро вставать, и все начиналось сначала".

Оскароносная Хелен Миррен хвалит своих партнеров и партнерш по съемкам: "Потрясающий актерский состав, изумительные ребята, все были очень милыми на площадке, хотя им приходилось очень нелегко. Они невероятные профессионалы".

Резюмирует Идрис Эльба: "Мне было позволено импровизировать, особенно в момент произнесения речи. Этот дубль вошел в окончательный монтаж. Но больше я на такую авантюру не соглашусь, если, правда, мне не сделают предложение. от которого сил не будет отказаться".

На российский экран лента Форсаж: Хоббс и Шоу", поставленная Дэвидом Литчем, выходит 1-го августа.