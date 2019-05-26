Канны: новые горизонты кино

Главная награда 72-го Международного Каннского кинофестиваля присуждена ленте южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты" (Gisaengchung). В выборе обладателя "Золотой пальмовой ветви" жюри, возглавляемое известным мексиканским режиссером Алехандро Гонсалесом Иньярриту, было единодушно.

В этой черной комедии рассказывается о бедной корейской семье, которая пытается за счет других поправить своё финансовое положение любыми возможными способами.

Пон Чжун Хо: "Это стало возможно благодаря тому, что великие актеры, такие как господин Сонг, смогли гармонично и энергично вписаться в этот фильм. Я думаю сейчас и обо всех остальных актерах и действительно хочу поделиться со всеми этой честью и радостью".

Режиссер франко-сенегальского происхождения Мати Диоп удостоена Гран-при фестиваля за фильм "Атлантика" (Atlantique). Героинями своей первой полнометражной картины она избрала сенегальских женщин, чьи спутники уехали искать счастья на рынке труда в Европе.

Мати Диоп: "Я сама видела этот особенный процесс, когда так много молодых людей покинули Сенегал, чтобы уехать в Испанию - прежде всего из-за безработицы и очень тяжелых условий жизни. И я была непосредственным свидетелем произошедшего".

Не меньшую радость испытал, по собственному признанию, Антонио Бандерас. Призом за лучшую мужскую роль отмечена его актерская работа в картине Педро Альмодовара "Боль и слава" (Dolor y gloria). Он сыграл режиссера, который странным образом похож на Альмодовара...

Антонио Бандерас: "Возможно, если подумать, пой персонаж больше Педро Альмодовар, чем сам Педро Альмодовар. Мы все скрываем кого-то внутри себя, мы не показываем это постоянно. Когда я прочел сценарий, я был очень удивлен. Я дружил с Педро в течение такого долгого времени. Наша дружба всегда существовала в своей особой вселенной, у которой были свои границы, потому что Педро очень закрытый человек. Поэтому, когда я читал сценарий, я просто увидел в этом что-то близкое к исповеди".

Драма "Боль и слава" Педро Альмодовара рассказывает о талантливом режиссере, который постепенно теряет память.

Фредерик Понсар, Еuronews: "В этом году в Каннах был широкий выбор фильмов - политических и романтических, как и было заявлено. Напряженное ожидание сохранялось до самого конца. Здесь были и опытные кинематографисты, и, что называется, "новая кровь". Наградив южнокорейского виртуоза Пон Чжун Хо и франко-сенегалку Мати Диоп, жюри открыло для кино новые горизонты".