Первые назначения нового премьера

Борис Джонсон, только что вступивший в должность премьера, в течение вечера сформировал новый кабинет министров.
Ключевые должности в нем получили евроскептики, от жестких, как, к примеру, бывший глава МВД Саджид Джавид , ставший министром финансов, до сравнительно умеренных, как Доминик Рааб, бывший переговорщик по "брекситу", получивший в этом кабинете портфель министра иностранных дел.
Вот что заявил новый казначей (так еще называется должность министр финансов Соединенного Королевства) - "Премьер-министр обозначил приоритеты своей политики, главным из которых стал выход в обозначенный срок из ЕС. "Брексит" даст нам невероятные экономические преимущества в будущем, и это то, над чем я намерен работать".
Доминик Рааб ушел из правительства Мэй, будучи министром по делам "брексита", поскольку не был согласен с некоторыми положениям сделки, которую глава предыдущего кабинета представляла как не имеющую альтернативы.
Новый глава внешнеполитического ведомства сообщил, что "мы хотели бы выйти из Евросоюза в конце октября, имея ратифицированное соглашение, мы по-прежнему рассматриваем ЕС как наших друзей и партнеров, но процесс "брексита" необходимо завершить, а сам факт осуществленного выхода, как я думаю, окажет положительное воздействие".
Известная депутатка от тори и убежденный евроскептик Прити Пател была назначена министром внутренних дел.
"Вместе с портфелем главы этого ведомства мною была получена обязанность следить за безопасностью нашей страны, за благополучием соотечественников и бороться с преступностью, которая захлестывает улицы наших городов", - таким было ее первое заявление в этой должности.
Джонсон расстался с главным политическим тяжеловесом предыдущего кабинета Филипом Хэммондом, занимавшего должность министра финансов. Его отставка была запланирована, поскольку Хаммонд считал неприемлемым выход из ЕС без сделки.
Должности лишился и Джереми Хант, бывший соперником Джонсона на партийных выборах.
Пенни Мордонт, короткое время пробывшая на посту главы оборонного ведомства, также лишилась министерской должности.