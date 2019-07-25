Первые назначения нового премьера

Борис Джонсон, только что вступивший в должность премьера, в течение вечера сформировал новый кабинет министров.

Новый глава кабмиина Британии Джонсон на аудиенции у монарха Фото Рейтер

Ключевые должности в нем получили евроскептики, от жестких, как, к примеру, бывший глава МВД Саджид Джавид , ставший министром финансов, до сравнительно умеренных, как Доминик Рааб, бывший переговорщик по "брекситу", получивший в этом кабинете портфель министра иностранных дел.

Новый глава минфина Великобритании Саджид Джавид Фото Рейтер

Вот что заявил новый казначей (так еще называется должность министр финансов Соединенного Королевства) - "Премьер-министр обозначил приоритеты своей политики, главным из которых стал выход в обозначенный срок из ЕС. "Брексит" даст нам невероятные экономические преимущества в будущем, и это то, над чем я намерен работать".

Доминик Рааб ушел из правительства Мэй, будучи министром по делам "брексита", поскольку не был согласен с некоторыми положениям сделки, которую глава предыдущего кабинета представляла как не имеющую альтернативы.

Глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб Фото Рейтер

Новый глава внешнеполитического ведомства сообщил, что "мы хотели бы выйти из Евросоюза в конце октября, имея ратифицированное соглашение, мы по-прежнему рассматриваем ЕС как наших друзей и партнеров, но процесс "брексита" необходимо завершить, а сам факт осуществленного выхода, как я думаю, окажет положительное воздействие".

Известная депутатка от тори и убежденный евроскептик Прити Пател была назначена министром внутренних дел.

Глава британского МВД Прити Пател Фото Рейтер

"Вместе с портфелем главы этого ведомства мною была получена обязанность следить за безопасностью нашей страны, за благополучием соотечественников и бороться с преступностью, которая захлестывает улицы наших городов", - таким было ее первое заявление в этой должности.

Джонсон расстался с главным политическим тяжеловесом предыдущего кабинета Филипом Хэммондом, занимавшего должность министра финансов. Его отставка была запланирована, поскольку Хаммонд считал неприемлемым выход из ЕС без сделки.

Должности лишился и Джереми Хант, бывший соперником Джонсона на партийных выборах.

Пенни Мордонт, короткое время пробывшая на посту главы оборонного ведомства, также лишилась министерской должности.