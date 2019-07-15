Великобритания ставит условия

Винсент Макавини, корреспондент Euronews: "Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что иранский нефтяной танкер, задержанный британскими моряками у берегов Гибралтара 4 июля, может быть освобожден, если иранское правительство даст обещание, что нефть не будет отправлена в Сирию.

Предполагается, что нефть предназначалась для перерабатывающего предприятия в Баниясе, на которое распространяются санкции ЕС

Однако власти Ирана вряд ли пойдут на этот шаг. Они заявляют, что судно находилось в акватории на законных основаниях. Иран обвиняет Британию в пиратстве.

Об этом стало известно накануне встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, где они проведут совещание с тройкой переговорщиков - Францией, Великобританией и Германией - и, как ожидается, опубликуют заявление с призывом к Ирану и США придерживаться Совместного всеобъемлющего плана действий".