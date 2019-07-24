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мир

Поздравления Борису Джонсону

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 Кнарик Хачатрян 
Поздравления Борису Джонсону
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Пока в СМИ с увлечением обсуждают детали биографии очередного британского премьера, эксперты и аналитики пытаются предсказать, чем обернётся для Великобритании правление политика, известного своей эксцентричностью и неординарным подходом к решению проблем.

В Брюсселе назначение Джонсона, занимающего по вопросу "брексита" одну из самых жёстких позиций, вызывает немало вопросов. Тем не менее руководство ЕС надеется найти в диалоге с ним решения, приемлемые для обеих сторон. Урсула фон дер Ляйен, новоизбранный председатель Еврокомиссии, поздравила Джонсона и заявила:

"У нас впереди непростые времена. Я думаю, что очень важно построить крепкие, хорошие рабочие отношения, потому что мы обязаны сделать что-то и хорошее и для жителей Европы - и для граждан Соединенного Королевства. Поэтому я с нетерпением жду работы с ним".

В России заметного улучшения отношений с Великобританией при Борисе Джонсоне не ждут, а вот президент США Дональд Трамп отреагировал на новость о его назначении исключительно положительно:

"Нас уважают во всем мире. А теперь есть очень хороший человек, он станет премьер-министром Великобритании, Борис Джонсон. Хороший человек, жесткий и умный. Его называют "британским Трампом". И некоторые люди там говорят, что это хорошо, потому что я им нравлюсь. Потому что это то, чего они хотят. Это то, что им нужно. И он сделает это. Борис - это замечательно. Борис будет работать хорошо".

Поздравили нового лидера тори и другие главы государств и правительств. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил желание "как можно скорее начать с ним работу как по европейским, так и по международным вопросам". Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, гнев которого Джонсон вызвал в прошлом, написав о нем оскорбительное стихотворение, выразил надежду, что отношения Анкары и Лондона "будут в дальнейшем развиваться в правильном направлении".

Самого наилучшего в будущей работе на посту премьера пожелал новому лидеру британских консерваторов и вице-премьер Италии Маттео Сальвини:

"Мне нравится Джонсон в связи с тем, что левые партии характеризуют его как "еще более опасного, чем партия "Лига", - сказал он. А глава иранского МИД Джавад Зариф, поздравив бывшего коллегу, заявил, что хочет напомнить ему: Тегеран не ищет конфронтации с Лондоном.