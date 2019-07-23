Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.
Срочная новость

Великобритания

Срочная новость

Главой консерваторов и новым премьером Великобритании стал Борис Джонсон

 Комментарии
 Euronews 
Главой консерваторов и новым премьером Великобритании стал Борис Джонсон
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Большинством голосов члены консервативной партии избрали Бориса Джонсона на пост председателя партии. Это означает, что он автоматически становится новым премьером Великобритании, после церемониального подтверждения его кандидатуры Королевой Елизаветой II.

За Джонсона отдали свои голоса около 92 тысяч членов партии. За его оппонента, Джереми Ханта выступили около 46 тысяч тори.

Формальное вступление в должность произойдёт после того, как Тереза Мэй объявит о своём уходе в Букингемском дворце перед главой британского государства. Одновременно будет представлена новая кандидатура на премьерский пост нового главы правящей партии. После утверждения на посту Борис Джонсон сменит Терезу Мэй в резиденции на Даунинг-стрит, 10.

Подробнее о перспективах премьерства Бориса Джонсона.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube