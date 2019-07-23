Главой консерваторов и новым премьером Великобритании стал Борис Джонсон

Большинством голосов члены консервативной партии избрали Бориса Джонсона на пост председателя партии. Это означает, что он автоматически становится новым премьером Великобритании, после церемониального подтверждения его кандидатуры Королевой Елизаветой II.

За Джонсона отдали свои голоса около 92 тысяч членов партии. За его оппонента, Джереми Ханта выступили около 46 тысяч тори.

Формальное вступление в должность произойдёт после того, как Тереза Мэй объявит о своём уходе в Букингемском дворце перед главой британского государства. Одновременно будет представлена новая кандидатура на премьерский пост нового главы правящей партии. После утверждения на посту Борис Джонсон сменит Терезу Мэй в резиденции на Даунинг-стрит, 10.