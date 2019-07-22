Что ждёт британцев, если Борис Джонсон станет премьером?

Через несколько дней Борис Джонсон станет новым лидером британской консервативной партии, а с приходом на ответственный пост - премьер-министром Великобритании. Его приход в высшие эшелоны власти пришёлся на переломный, если не критический момент, в истории страны.

55-летний Джонсон скорее всего обгонит по внутрипартийной популярности министра иностранных дел Джереми Ханта, и сменит на премьерском посту Терезу Мэй.

"Мои шансы стать премьер примерно равны шансам найти Элвиса на Марсе или переродиться в виде оливкового дерева", - заявил однажды Джонсон. Вероятно, что говоря подобные вещи, политик всё же лукавит.

Кто же такой Александр Борис де Пфеффель-Джонсон и что могут ожидать британцы и европейцы от Великобритании под его руководством?

Последняя надежда

Европейцам, озадаченным приходом Джонсона к власти, несмотря на все его политические недостатки, стоит напомнить, что решение о выборе лидера тори принимают около 160.000 членов правящей Консервативной партии, находящихся на окладе.

Чиновники-тори по взглядам ещё правее и настроены более скептически по отношению к Европе, чем консервативная электоральная база. Недавнее исследование показало, что 70% консерваторов - мужчины, половина из них - старше 55 лет и 97% - белые.

Эта группа избирателей, несмотря на всю запутанность ситуации с "брекситом", ни на секунду не остановилась для переосмысления: напротив, сложности с "брекситом" ужесточили их мнение о том, что развод с ЕС должен произойти, чего бы это ни стоило.

Затянувшиеся переговоры Терезы Мэй с Брюсселем превратили "брексит" в экзистенциальный вопрос для британских политиков, особенно для консерваторов. Новая партия "Брексит", которую возглавил Найджел Фараж, неожиданно ворвалась на выборы в Европарламент в июне 2019. Даже после катарсиса слезоточивой отставки Терезы Мэй, эта партия, согласно опросам, отстаёт от консерваторов всего на несколько процентных пунктов. Готовность Джонсона бескомпромиссно реализовать "брексит" и вывести страну из ЕС 31 октября означает, что многие тори видят в нем лидера, который сможет спасти их партию от катастрофы на будущих выборах.

Стратегия выхода из ЕС

Джонсон утверждает, что его главное орудие для того, чтобы быстро довести "брексит" до конца, несмотря на три года безуспешных мытарств его предшественницы на премьерском посту, - это готовность выхода без сделки и уверенность в завтрашнем дне.

Уклонение Мэй от выхода без сделки позволило лидерам ЕС настоять на более невыгодном для британцев варианте, подчёркивал Борис Джонсон в ходе своей избирательной кампании.

"Только если у нас хватит смелости и мужества подготовиться к "брекситу" без сделки, мы сможем продемонстрировать в Брюсселе свою непреклонность и добиться необходимой [нам] сделки", - заявил Джонсон.

Он охарактеризовал Великобританию как "сверхдержаву мягкой силы" и заявил, что только "ясность и мужество" помогут достичь "брексита".

Однако лидеры ЕС четко дали понять, что никаких дальнейших компромиссов не будет.

Предложения Мэй по сделке с Брюсселем, трижды отвергнутые британским парламентом, по мнению Бориса Джонсона, лишены жизненной силы:

"Мы должны покончить с "брекситом", должны переступить черту, должны успеть до 31 октября и выйти из ЕС: это, как мне кажется, будет большим облегчением для политиков повсюду в Соединенном Королевстве".

Он считает, что Великобритания всё же сможет вести бестарифную торговлю с ЕС в случае выхода без сделки благодаря пункту Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) о создании зон свободной торговли (пункт 5B статьи 24): эта статья допускает создание временных зон свободной торговли по взаимному согласию сторон.

Однако в ходе интервью "Би-би-си" он не смог толком ответить на вопрос о том, как обойти другой пункт этой же статьи ГАТТ - 5С, который подразумевает, что "любая временная договорённость должна включать в себя график перехода к постоянному соглашению".

"Что вы предлагаете сделать с параграфом 5С?" - спросил журналист у Джонсона.

"Я бы полностью доверился пункту 5B", - ответил тот.

"А вы знаете содержание пункта 5C?" - не унимался репортёр.

"Нет", - ответил Борис Джонсон.

Подобные сомнения возникают и в отношении других обещаний Джонсона: о мощном снижении налоговой базы, в результате которого максимальная ставка подоходного налога будет взиматься лишь свыше доходов в 80.000 фунтов стерлингов в год, а не с 50.000 фунтов, как сегодня.

По информации Института фискальных исследований, такое решение подарит почти 2.500 фунтов в год десяти процентам богатых людей в Великобритании, а это, очевидно, противоречит обещанию, что новое правительство не забудет о бедных слоях населения.

Мифотворец европейского масштаба

До прихода в политику у Джонсона была недолгая карьера журналиста, которая принесла ему известность благодаря занятным сюжетам, пусть и не всегда близким к действительности. В 1988 году центральная газета The Times уволила его за фабрикацию цитаты в статье. В 1989 году Джонсон устроился на работу в качестве брюссельского корреспондента в открыто анти-европейскую газету Daily Telegraph. В этой роли он создал и довёл до совершенства теорию, которую один из его коллег по цеху назвал "евромифом": в его изложении европейское чиновничество в Брюсселе - это своего рода небожители, благодаря огромным зарплатам оторвавшиеся от действительности. "Изначально история, рассказанная Джонсоном, содержала толику истины, но факты были настолько преувеличены, что к моменту появления на газетной полосе вся история оказалась ложью".

Утрированные рассказы о европейском чиновничестве стали самостоятельным жанром в сфере британской журналистики, к большому удовольствию тогдашнего премьера, "железной леди" Маргарет Тэтчер, которая оказалась самым ярым евроскептиком в современной истории Великобритании.

В те годы никто ещё и подумать не мог, что подобные истории станут благодатной почвой для той роли, которую Борис Джонсон сыграл в кампании за "брексит" в ходе референдума 2016 года. Накануне голосования он объездил всю страну на автобусе с лозунгами, обещавшими системе здравоохранения дополнительные 350 миллионов фунтов каждую неделю, - что в результате оказалось абсолютной ложью.

Прошлые заслуги

Политическая репутация Джонсона в значительной степени основывается на его двух сроках на посту мэра Лондона: ему в заслуги ставят создание новых рабочих мест, снижение числа тяжких преступлений и проведение в Лондоне Олимпийских игр 2012 года. Хотя были в его карьере и комичные эпизоды, связанные с его любовью к пропагандистским трюкам: как-то раз, катаясь в одном из лондонских парков по зиплайну, Джонсон застрял, надолго зависнув над толпой.

Из своего послужного списка Борис Джонсон старается исключать некоторые провальные проекты, такие как малоиспользуемый фуникулёр, дорогую и неудачную модель нового автобуса для британской столицы, а также те 43 млн. фунтов стерлингов из карманов налогоплательщиков, которые были потрачены на нереализованный проект пешеходного "зелёного моста" через Темзу.

Пребывание в парламенте, и до, и после срока на посту мэра Лондона, было менее результативным. Джонсон стал депутатом от консервативной партии в 2001 году, хотя на тот момент всё ещё занимал должность редактора правого еженедельника The Spectator. В ноябре 2004 года его отстранили от ведущих ролей в теневом кабинете за скандал, связанный с его внебрачным романом.

После возвращения Джонсона в Вестминстер в 2016-м, его два года в качестве министра иностранных дел были отмечены рядом промахов: однажды он заявил, что город в Ливии станет туристическим центром, как только власти "уберут трупы" с улиц. В другой раз он усугубил и без того бедственное положение британки иранского происхождения, задержанной в Тегеране, после того, как он озвучил ошибочное утверждение Ирана о том, что она - журналистка.

В британском МИДе вздохнули с облегчением, когда Борис Джонсон ушёл из правительства в знак протеста против соглашения по "брекситу", предложенном премьером Терезой Мэй.

"Гадкая штучка"

После того, как в июне этого года Джонсон заручился поддержкой большинства однопартицев-тори, он может не беспокоится о результатах внутрипартийного голосования. Пожалуй, единственным препятствием для его "коронации" продолжает оставаться его характер.

Тереза Мэй не отказала себе в колкости в адрес Джонсона, заявив, что долг госчиновника превыше стремления получить власть.

"Слишком часто те, кто видит в премьерстве прежде всего власть, видят в нём свой личный интерес, а не интерес народа, которому они служат, - заявила Мэй. - Вот в чём разница."

Учитывая историю неловких или неуместных комментариев из уст Джонсона, его избирательный штаб отказывает журналистам в интервью, а его неявка на два этапа телевизионных дебатов привела к обвинениям в трусости.

Глава британского МИДа Джереми Хант поставил Джонсона в неудобное положение, спросив его, уйдёт ли тот в отставку, если Великобритания не покинет ЕС 31 октября 2019 года. Когда Джонсон стал уклоняться от ответа, Хант поддел его: "Тут ведь дело не в том, чтобы выжить? Дело только в том, поселится ли Борис на Даунинг-стрит, 10 или нет!"

Хотя у Бориса Джонсона много поклонников, многие бывшие коллеги говорят о нём, как о человеке без принципов, вспыльчивом и обидчивом.

Его личная жизнь вновь стала объектом пристального внимания после того, как полиция нагрянула в его лондонский дом по звонку соседей, которые сообщили о громкой ссоре между Джонсоном и его подругой.

"Ты просто гадкая штучка!" - подтрунил над Джонсоном журналист БиБиСи Эдди Мэйр в 2013 году.

Оптимизм

Сторонники Джонсона вряд ли будут ставить ему в упрёк пренебрежение "правилами" в стиле Трампа, и не станут утверждать, что его порядочность превыше обеспечения выхода Великобритании из ЕС.

Когда оппонент среди тори Джереми Хант обвинил Джонсона в "чрезмерном оптимизме" вместо структурированного и жизнеспособного решения для выхода страны из ЕС, Джонсон ответил: "Откровенно говоря, я считаю, что наша страна нуждается в некоторой доле оптимизме".

Он рассматривает оптимизм и уверенность в себе как стратегию, и успех примера Дональда Трампа с его лозунгом "Вернём Америке былое величие!" не остался незамеченным. По мнению политолога Тима Бейла, было бы ошибкой видеть Джонсона как "ведущего панельную дискуссию журналиста или как мэра Лондона прошлых лет, а не в качестве популиста разлива Стива Беннона и Дональда Трампа, которым он с тех пор стал".

Амбиции и безграничная уверенность Джонсона в себе вполне могут быть недостающим звеном в стратегии "брексита". "Джонсон обладает магнитизмом уличного толка, сомнений тут нет, - отмечает Эд Костелло, член партии консерваторов на протяжении более 50 лет. - Казалось бы он вот-вот выставит себя дураком. Но можно оглянуться назад на таких персонажей, как Рональд Рейган. Ленивый и не очень далёкий, он старался окружить себя людьми, которые знали, что делают. И [в результате] Рейган вошёл в историю как чертовски хороший президент".