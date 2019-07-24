"Боджо, не подведи!"

Человек, 14 лет своей карьеры посвятивший работе в прессе, в среду утром заполнил собой первые страницы всех ведущих британских изданий. "Давай , парень, не подвели!"- напутствует Боджо (производное от Бориса Джонсона)

лондонская The Sun, призывая его осуществить "брексит", объединить страну и одержать победу над Джереми Корбиным.

Не обошла вниманием своего бывшего журналиста и The Times. "Многоликий актёр выиграл роль своей жизни", - пишет газета,

опубликовав на свои страницах статью со скептическим подтекстом: "Трамп ликует, а ЕС готовится к встрече с "виртуозом дешёвых обещаний".

В Глазго сторонники независимости Шотландии устроили акцию протеста против назначения Бориса Джонсона премьер-министром Великобритании. Они выражают своё несогласие с выходом из ЕС без сделки и делают акцент на том, что Джонсон избран фактически лишь Консервативной партией.