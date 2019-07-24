Пожар в Мати: "Мы помним о погибших"

Выгоревший дотла греческий курортный городок Мати вспоминает трагедию годичной давности. В пламени пожара пожара погибли 102 человека. В траурном шествии, посвященном памяти жертв, приняли участие жители городка и те, кто приехал их поддержать в трудную минуту.

У этой девушки никто не погиб, но она все равно пришла почтить память земляков: "И хотя дом, в котором я жила, не пострадал, я все равно здесь, чтобы случившееся тогда больше бы не повторилось, во всяком случае, я на это очень надеюсь".

Всех пришедших объединило горе и память.

- Прошедшее с момента трагедии время было наполнено страданиями, печалью, он принес усталость, проблемы, а еще - мы узнали, что такое снобизм и безразличие власть предержащих.

Эти люди говорили, что уже год живут с постоянной каждодневной болью потери близких, какк, к примеру, эта женщина: "Погибших не вернешь, эта рана никогда не затянется, и о случившемся невозможно не вспоминать. И если мы будем помнить о тех, кто умерли в пламени, они, словно живые, будут сопровождать нас всегда".

На церемонии были зачитаны имена всех 102 погибших. Многие не могли сдержать слез.

Журналистка Euronew Фэй Дульгери передает из Мати: "Лица, озаренные гневом и печалью, кто-то пришедших на церемонию потерял близких, кто-то имущество, но всех объединяло желание забыть драму, помня о ее последствиях".