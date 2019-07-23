Траурная церемония в Мати

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис принял участие в траурной церемонии, посвященной памяти жертв прошлогоднего лесного пожара в курортном поселке Мати. Жертвами огненной стихии стали 102 человека, населенный пункт сгорел дотла.

Накануне глава правительства объявил о принятии ряд мер, направленных на восстановление разрушенного района. Денежная помощь пострадавшим в общей сложности составит 31 миллион евро.

Премьер распорядился предоставить бесплатные медицинские услуги всем получившим тяжелые ожоги в результате пожара. Более 4300 человек, потерявших в огне свои дома, на ближайшие пять лет освободят от выплаты налога на недвижимость.

В период с 2000 по 2017 годы в результате природных пожаров в странах ЕС погибли свыше 600 человек. По подсчетам Брюсселя, экономический ущерб составил 54 миллиарда евро.