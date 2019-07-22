Жители Мати просят о помощи

Выгоревшая земля. Незаживающие людские раны. Десятки жителей Мати все еще страдают от последствий случившегося год назад катастрофического пожара. Костасу Цомалагиасу - тридцать семь лет. Несколько месяцев Костас провел в больнице, перенес множество сложных операций. Мужчина вспоминает тот роковой день: "Когда я открывал замок, чтобы выбежать из дома, я уже видел, как мои руки набухают и раздуваются. Улицу, ведущую к пляжу, перекрывала огненная стена. Буквально все было охвачено пламенем. Мне некуда было идти, поэтому я прошел сквозь эту стену. Когда я вышел из огня , я упал. Тогда я сказал себе, или ты встанешь, или погибнешь".

Димитрис Филиппис также получил тяжелые травмы и ожоги. Мужчина пытался помочь людям, оказавшимся в огненной ловушке. "Чудо, что я остался в живых", - говорит Димитрис.

Димитрис Филиппис, пострадавший: "Я полагал, что слышу звук, который издает огонь. Но это был треск моих набухавших рук. Пламя было мощным. Ты думаешь, что умрешь самой жуткой смертью из всех возможных. Ты просто бежишь, чтобы спастись, но понимаешь, что выхода нет".

Сейчас пострадавшие во время пожаров в Мати чувствуют себя забытыми: далеко не все медикаменты и процедуры, необходимые для реабилитации, покрываются медицинской страховкой.

Димитрис Филиппис, пострадавший: "Государство практически отсутствует в нашей жизни. Оно нас просто бросило".

Благодаря инициативе жителей Мати, были собраны деньги на то, чтобы покрыть расходы пострадавших. Из Швейцарии в Грецию приехала группа врачей. Они консультируют местных специалистов и осматривают больных, которые страдают не только от телесных ран.

Анжелика Агелиди, психолог: "Дело в том, что по началу (в стрессовой ситуации) наше тело активирует модель выживания. Потому что прежде всего нужно выжить. А затем уже начинается эмоциональный взрыв. Всплеск эмоций и глубокие переживания приходят позднее из-за травмирующего опыта. Даже с залеченными ранами пострадавшим будут сложно забыть тот кошмар.

Выжившие при пожаре люди просят об одном: чтобы правительство, как и обещало, оказало им помощь.