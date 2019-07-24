Джонсон - "британский Трамп" и весельчак

Надежда для одних и разочарование для других. В гонке за кресло председателя британской консервативной партии, как и предсказывалось, Борис Джонсон одержал уверенную победу – он набрал в половину больше голосов, чем его соперник Джереми Хант. Но что о будущем премьер-министре думают простые британцы?

- Он милый парень, смешной. Но способен он быть премьер-министром или нет – это другой вопрос. Подождем, посмотрим.

- Дело не в том, что я не уверен. Просто мне кажется, сейчас никто не понимает, что происходит. Нужно принимать решения, что-то делать и двигаться вперед.

- Это британский Дональд Трамп. Этим всё сказано.

- Он лгун, расист. Что еще можно сказать? Он не представляет интересы нашего народа.

- Всё будет лучше, чем при Терезе Мэй.

Борис Джонсон – ярый сторонник "брексита". Будущий премьер утверждает, что страна покинет ЕС до 31 октября – с соглашением или без него.