В Кривом Роге на выборах победил Юзик из "Квартала-95"

На Украине продолжает расти число популярных ТВ-персоналий, попавших в ряды политиков. По результатам воскресного голосования в Кривом Роге, на выборах здесь победил победил Юрий Валерьевич Корявченков - "Юзик" из местной команды КВН и участник медиа-проекта "Квартал-95".

По данным ЦИК Украины, Корявченков баллотировался от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" и по результатам подсчета голосов получил более 60% (42.769 голосов).

Как напоминает РИА «Новости», студия «Квартал 95» была создана в 2003 году на базе одноименной команды КВН из Кривого Рога. Одним из её основателей стал нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Сейчас компания занимается концертной деятельностью, производит фильмы и сериалы. "Юзик" стоял у истоков создания студии, совмещая должности административного директора и актёра.

До выборов "Юзик" заявлял о своих задачах в украинской раде: по его словам, он пошел в депутаты, чтобы "изменить жизнь людей в округе, в котором баллотируется, к лучшему".