Еврокомиссия взялась за Amazon

Еврокомиссия запустила антимонопольное расследование в отношении компании Amazon.

Связано оно с подозрениями в недобросовестном использовании компанией конфиденциальных данных независимых розничных продавцов.

Еврокомиссия намерена выяснить, не нарушает ли политика Amazon правила конкуренции ЕС.

А именно, изучить стандартные соглашения Амазона с ритейлерами, а также, как интернет-гигант выбирает продукты для специального раздела Buy Box, откуда покупатели могут сразу добавить товар в корзину. Для продавцов попадание в этот раздел означает более высокие шансы получить заказ.

Ранее антимонопольные ведомства ФРГ, Австрии, Италии, Люксембурга также начали аналогичные расследования в отношении компании.

Amazon, Google и Facebook входят в число технологических гигантов США, на которые поступает большое количество жалоб от конкурентов, что побудило антимонопольщиков по всему миру изучить практику компаний по повышению своей рыночной гегемонии.

Амазону может грозить штраф в размере до 10% от глобальной выручки за год, а это — около 23 млрд долларов.

Тем временем компания в среду ответила, что намерена сотрудничать с властями, а также "стараться поддерживать предприятия любых масштабов и помогать им расти".