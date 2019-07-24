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Бизнес

Минюст США возьмётся за IT-гиганты

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 Павел Барсуков 
Минюст США возьмётся за IT-гиганты
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Министерство юстиции США начинает антимонопольное расследование в отношении ведущих интернет-компаний. Конкретные фигуранты не названы, но наблюдатели уверены, что речь идёт о сетевых гигантах вроде «Фейсбука», «Гугла», «Амазона» или «Эппла».

Сотрудники министерства намерены выяснить, как подобные ресурсы стали лидерами в своих областях и не применяли ли они при этом методов, которые ограничивают конкуренцию, замедляют внедрение инноваций или иным способом наносят ущерб потребителям.

СМИ называют проверку беспрецедентным по размаху событием. Акции крупных IT-компаний уже упали после оглашения этой новости.

Сетевые гиганты находятся под давлением обеих партий США. Им в вину ставят нарушение приватности пользователей, отказы сотрудничать с властями по ряду вопросов в области безопасности.

Президент Трамп обвинял сетевые ресурсы в сговоре с целью публикации только негативных отзывов о нём лично и о политике его администрации.