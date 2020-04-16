Amazon закрывает центры во Франции

Американская компания Amazon приостанавливает свою деятельность во Франции до будущего вторника. Об это стало известно в среду, через день после того, как французский суд констатировал, что интернет-гигант не соблюдает обязательства по защите здоровья своих сотрудников в условиях пандемии.

AMAZON publie un communiqué suite à la Décision du Tribunal de Nanterre du 14 Avril.#Amazonpic.twitter.com/Q7LDNlEVzG — The-best-man-57 (@The_best_man_57) April 16, 2020

Компанию обязали провести проверки в её шести распределительных центрах во Франции и на это время ограничить онлайн-торговлю лишь товарами первой необходимости. На любую другую деятельность будет наложен штраф в 1 млн евро в день.

В Amazon заявили, что сложно сразу определить, какие товары попадают под категорию дозволенных, и во избежание штрафа предпочли пока временно все центры закрыть.

Avant la fermeture de ses centres de distribution, #Amazon a préparé 42 000 colis cette nuit en #SeineSaintDenis#BlancMesnil Business is business ! https://t.co/Gms2o5eyd1 — Fabien Gay (@fabien_gay) April 16, 2020

В заявлении руководства компании говорится:

"На этой неделе мы просим сотрудников наших распределительных центров оставаться дома. В долгосрочной перспективе мы оценим влияние этого (судебного) решения для них и нашей французской логистической сети".

Подчёркивается также важность услуг интернет-гиганта для "тысяч французских компаний, которые продают на Amazon" и "миллионов людей по всей стране, которые во время кризиса хотят иметь доступ к нужным им продуктам".

Закрытие центров не стало неожиданностью для профсоюзов, которые подали жалобу:

"В плане коммуникации Amazon оказывает давление на своих работников, заставляет их противостоять общественному мнению, говорить: "Смотрите, они не хотят, чтобы мы работали, чтобы мы доставляли людям всё нужное им в это трудное время". Тогда как речь идёт не о том, чтобы остановить все виды поставок, а ограничиться лишь самым необходимым", - говорит Стефан Энжалран из профсоюза "Solidaires".

Amazon намерена обжаловать решения суда. Компания настаивает на том, что обеспечивает меры безопасности для своих работников, проверяет температуру и раздаёт им маски. Но судьи пришли к выводу, что не предприняты меры по обеспечению социальной дистанции, а также по дезинфекции турникетов, раздевалок и складов.

Один сотрудник Amazon находится в реанимации, у многих диагностировано заболевание COVID-19, десятки находятся на подозрении. Суд постановил, что пока компания будет работать над усилением мер безопасности, около 10 тысяч её работников останутся дома с полным сохранением зарплаты:

"Это естественное, нормальное, логичное решение, - считает Стефан Энжалран, - потому что у Amazon есть средства для этого. Такая компания, как Apple, например, сделала это без колебаний. Кроме того, рабочие вот уже несколько недель подвергаются риску, и если Amazon не выполнит решение суда, то разразится скандал".

Закрытие распределительных центров может привести к задержкам поставок, но клиенты во Франции смогут по-прежнему получать свои заказы через независимые компании, которые продают на Amazon, или через собственную глобальную дистрибьюторскую сеть компании.