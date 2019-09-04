Франция оштрафовала Amazon на 4 млн

Торговый суд Парижа оштрафовал два филиала американского гиганта он-лайн торговли Amazon на 4 млн евро за то, что они заключали с продавцами площадки договоры, противоречащие торговому кодексу. Об этом сообщило Главное управление по вопросам конкуренции, потребления и борьбе с мошенничеством Франции.

Теперь Amazon Services Europe и Amazon France services должны в течение полугода изменить условия использования торговой площадки, чтобы сбалансировать коммерческие отношения. Если Amazon не выполнит решение суда, компании будет ежедневно будет начисляться дополнительный штраф в размере 10 тысяч евро, пока она все же не изменит правила.

Расследование, проведённое ранее в отношении всех электронных торговых площадок, функционирующих во Франции, выявило, что соглашения, которые Amazon заключала со своими продавцами, ставили последних в заведомо невыгодное положение. По итогам этой проверки министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр подал в 2017 году иск против Amazon.