Кристин Лагард подала в отставку с поста директора-распорядителя Международного валютного фонда. По ее словам, данное решение принято в интересах МВФ и ускорит выбор преемника. Бывший министр экономики и финансов Франции, она возглавляла Фонд с июля 2011 года. Полномочия Лагард истекут 12 сентября.

Две недели назад лидеры Евросоюза выдвинули ее кандидатуру на пост главы Европейского центрального банка. Если депутаты Европарламента одобрят такой выбор, Лагард станет первой женщиной-председателем ЕЦБ. Она примет эстафету у Марио Драги, завершающего свой 8-летний срок 31 октября.