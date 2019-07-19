Кто сменит Кристин Лагард?

Глава Банка Англии Марк Карни вряд ли сменит Кристин Лагард на посту главы Международного валютного фонда. В кулуарах встречи министров финансов и управляющих центральных банков стран G7 раздавались голоса о том, что Карни, обладатель канадского, британского и ирландского паспортов, "недостаточно европейский" кандидат на этот пост.

Дело в том, что по исторически сложившейся традиции высшую должность в Международном валютном фонде занимает представитель Европы, а во Всемирном банке - американец.

Кроме того, как диктуют правила: "Подходящий на должность Управляющего директора МВФ кандидат должен иметь выдающиеся достижения в разработке экономической политики на высшем уровне".

Так кто же соответствует эти двум обязательным условиям? Глава французского финансового ведомства Бруно Ле Мер уже заявил, что Париж будет координировать все предложения для выявления подходящих кандидатов. Президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на том, что это должны быть выходцы из стран континентальной Европы.

Всем указанным критериям соответствует Надя Кальвино, год назад возглавившая министерство экономики Испании. А до этого Кальвино была ещё и гендиректором бюджетного отдела Европейской комиссии.

Другой возможный кандидат - португалец Марио Сентено, председатель Еврогруппы (неформальной группы министров финансов стран еврозоны). Сентено известен тем, что справился с трудной задачей привести в равновесие экономический рост и бюджетную дисциплину, за что экс-министр финансов Германии Вольфганг Шойбле назвал его "финансовым Криштиану Роналду".

Называется также имя Кристалины Георгиевой из Болгарии, исполнительного директора Всемирного банка. До этого она занимала и несколько высоких постов в ЕС. Министр финансов США Стивен Мнучин, чьё мнение играет не последнюю роль при выборах нового главы МВФ, уже отметил, что "очень высоко ценит работу, которую Георгиева проделала во Всемирном банке".