Возможные преемники Лагард

Назначение Кристин Лагард на должность президента Европейского центрального банка оставляет зияющую брешь в Международном валютном фонде. Кто заменит ее на этом посту?

Согласно официальным требованиям, "кандидат на должность генерального директора должен обладать выдающимися достижениями в разработке экономической политики на высших уровнях". Неофициально МВФ традиционно управлял европеец, а Всемирным банком руководил американец.

Но даже здесь не все так просто: пять из 11 лидеров МВФ были гражданами Франции, включая двух последних должностных лиц. Это может снизить шансы, например, Пьера Московиси, комиссара ЕС по экономическим и финансовым вопросам, Бенуа Кёре из ЕЦБ или министра финансов Франции Брюно Ле Мэра.

Вот краткая информация о некоторых кандидатурах на пост директора-распорядителя МВФ.

Марк Карни, канадец, который также имеет британское и ирландское гражданство и чей срок у руля Банка Англии истекает в следующем году. Его уважают министры финансов и управляющие центральных банков. На следующий день после голосования по "брекситу", Карни объявил о дополнительной денежной поддержке финансовой системы. Его обвиняли в участии в политике в рядах тех, кто предупреждал об опасности выхода из ЕС без сделки.

Британцы никогда не возглавляли МВФ. И следующее имя - бывший министр финансов Великобритании Джордж Осборн. Член Консервативной партии, он руководил британским казначейством в правительстве Дэвида Кэмерона в 2010–2016 годах. После отставки Кэмерона по результатам референдума о членстве Великобритании в ЕС, Осборна уволила Тереза Мэй. Препятствием для него могут стать репутация одного из архитекторов строгой экономии в Британии и "брексит".

Еще один кандидат - Кристалина Георгиева. Она может стать второй женщиной, возглавившей МВФ. У Георгиевой, гражданки Болгарии, богатый опыт работы на ключевых должностях в Еврокомиссии и Организации Объединенных Наций. Сейчас она - главный исполнительный директор Всемирного банка.

И, еще один возможный европейский кандидат - Марио Драги, покидающий пост президента ЕЦБ. Он войдет в историю как человек, благодаря решительным действиям которого еврозона сохранилась в нынешнем виде.

Но если Кристин Лагард сможет руководить ЕЦБ без опыта управления денежно-кредитной политикой и работы в центробанках, почему бы и МВФ не закрыть глаза на некоторые пробелы в резюме Драги, особенно - с учетом его обширного опыта работы на других фронтах?