Женщины у власти в Евросоюзе

"Вкратце из Брюсселя": **Репортаж корреспондента Euronews Джека Паррока: **

"Реактивный взлёт на высший в Европе пост совершила Урсула фон дер Ляйен - первая женщина, выдвинутая в П-резиденты Еврокомиссии. И она не одна такая на этом уровне власти - Кристин Лагард возглавит Европейский центральный банк.

40% евродепутатов, занимающих свои места в Страсбурге, составляют женщины.

Аушра Малдейкене из Литвы приветствует такое представительство женщин:

«По-моему, это важно, но ещё важнее то, что они умные и харизматичные личности».

Канцлер Германии Ангела Меркель - ведущая политическая фигурой в Европе с 2005 года. А Великобритания знает уже двух женщин-премьер-министров.

Но в настоящее время только 5 из 28 стран ЕС возглавляются женщинами.

И хотя равноправие полов для высших должностей, возможно, достигнуто, эстонский депутат Яна Тоом не считает распределение обязанностей справедливым:

«На этот раз у нас нет проблем с гендерным балансом, но есть - с географическим. У власти в ЕС нет женщин из Восточной Европы, и это печально".

Европейское женское лобби говорит, что гендерный баланс на вершине власти втянул Евросоюз в 21-й век. Оно призывают Урсулу фон дер Ляйен выбрать, по меньшей мере, равное количество женщин и мужчин в свою комиссию. Пока только 9 из 28 комиссаров - женщины.

Борьба за женское равенство в Европе, возможно, сделала шаг вперед, но она ещё не окончена".

Макрон защищает сделку с МЕРКОСУР

Эммануэль Макрон выступил в защиту торгового соглашения между Евросоюзом и южноамериканским общим рынком МЕРКОСУР, которое подвергается критике во Франции. Президент осудил то, что он назвал «неопротекционистскими» настроениями и отказом от взаимовыгодного товарообмена.

Многие французские фермеры предупреждают о нечестной конкуренции и низком качестве продуктов от Аргентины, Бразилии, Парагвая и Уругвая.

"Пустые полки" после "Брексита"

Одна из крупнейших торговых сетей Великобритании предупредила о дефиците продовольствия в случае выхода страны из Евросоюза в конце октября. Директор Tesco Дейв Льюис заявил, что в его магазинах и на складах недостаточно места для хранения товаров до рождества, а это означает, по его словам, пустые полки к новому году.

Половина свежей еды, продаваемой Tesco, импортируется с континента.