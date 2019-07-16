"Восстание" против цемента

В Лондоне активисты природоохранного движения Extinction Rebellion ("Восстание за выживание") заблокировали въезд на территорию крупного цементного завода. Полиция арестовала уже несколько участников акции.

Из Лондона передает корреспондент Euronews Винсент Макавини:

"Акции протеста активистов движения "Восстание за выживание" продолжаются. Сегодня они заблокировали два въезда на территорию цементного завода в районе Боу в восточном Лондоне. Здесь хотят расширить производство. По мнению активистов, для того чтобы обеспечить цементом строительство нового туннеля под Темзой.

Активисты утверждают, что цемент наносит большой урон окружающей среде, а сам туннель окажет неблагоприятное воздействие в том, что касается касается загрязнения воздуха выхлопными газами. Манифестанты призывают к переходу на экологически безопасное производство.

Таким образом движение продолжает борьбу теми же методами, которые оно применяло ранее. Вы видите, что активисты развернули плакаты, приклеили себя друг другу, чтобы их нельзя было сдвинуть. Но здесь уже находятся полицейские силы. Сотрудники правоохранительных органов снимают протестующих на видео, потому что движение "Восстание за выживание" обещает проведение акций протеста на протяжении всего лета.

Накануне они провели марш в центре Лондона и снова заблокировали дороги. Они также грозятся устроить акцию протеста в аэропорту "Хитроу".