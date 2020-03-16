Цементные предприятия "ловят" СО2

На цементную промышленность приходится от 6 до 8% глобальных выбросов CO2. Как улучшить ситуацию? На цементном заводе в Бельгии в рамках европейского проекта Leilac построена экспериментальная установка которая, считают специалисты, может помочь.

... Предприятие занимает площадь около 70 гектаров и обеспечивает работой 180 человек. Здесь ежегодно производят без малого полтора миллиона тонн различных сортов цемента из исходного сырья - известняка. Производство сопряжено со значительными экологическими издержками.

Ян Теулин, директор альтернативных ресурсов завода HeidelbergCement, поясняет: "На каждую тонну произведенного цемента мы выбрасываем полтонны с лишним двуокиси углерода. Загрязнение обеспечивает главным образом исходное сырье. Нам необходимы технологии, чтобы блокировать выбросы, не давать им попасть в атмосферу".

Решить эту задачу призвана 60-метровая установка, пилотный реактор, который уже сегодня способен поглощать 5% от общего объема выбросов CO2 на заводе.

Координатор проекта Leilac Даниэл Ренни показывает и рассказывает: "Вот наша конструкция. В основе - большая металлическая трубка, которая нагревается снаружи примерно до тысячи градусов. Мы закладываем сырье сверху, оно медленно спускается и по мере нагрева выпускает углекислоту, которая блокируется сверху".

Исследователи говорят, что внедрение технологии потребует лишь минимальных изменений в обычном производственном процессе на предприятии. Важно, что захват вредных выбросов происходит без использования дополнительных химикатов

Инженер Томас Хиллс поясняет: "Материал должен медленно стекать вниз по реактору. Он достигает дна и потом должен быть перенаправлен в другие производственные узлы. Очень важно гарантировать, что наша установка получает достаточно тепла и оно распределяется в нужные места".

Задача-максимум - поглощать как можно больше двуокиси углерода безопасным и малозатратным способом. Исследователи производят контрольные замеры, оценивая эффективность и надежность технологии.

"Мы берем исходное сырье до того, как отправить его в нашу трубу, - комментирует Томас Хиллс. - Замеряем содержание в нем двуокиси углерода. Затем пропускаем известняк через реактор и вновь производим замеры. Разница - это то, что нам удалось удержать".

Исследователи работают над расширением технологии - с тем, чтобы распространить ее на 95% других источников выбросов двуокиси углерода; их решение вписывается в принципы циркулярной экономики.

"Поскольку мы рассчитываем получить очень чистую двуокись углерода, то полагаем, что сможем (пусть и с дополнительной очисткой) использовать ее в пищевой промышленности, в агросекторе, для выращивания растений, возможно, для производства альтернативного топлива, новых продуктов и материалов", - надеется Даниэл Ренни.

Технология поможет внести вклад в достижение поставленной Евросоюзом цели - добиться снижения выбросов двуокиси углерода на 80% к 2050 году.