Цементные заводы ставят на инновации

Инновационные и очень энергоэффективные ... цементные заводы завтрашнего дня будут разительно отличаться от того, что они представляют собой сегодня.

Ян Теулин, директор альтернативных ресурсов завода HeidelbergCement, поясняет: "К 2050 году подобное нашему предприятие будет выглядеть совершенно по-другому. В его распоряжении окажутся совсем иные топливные смеси, работа пойдет с большей опорой на электричество.

Помимо этого, предприятие будет оснащено устройством для блокирования двуокиси углерода. Углекислоту будут собирать и либо пернаправлять для производства других продуктов, либо хранить.

Такая практика будет развиваться в течение следующих десятилетий. Для нашей отрасли она означает большие перемены. У нас есть план по выходу на углеродную нейтральность к 2050 году. Сегодня мы хорошо понимаем, что именно следует сделать для достижения этой цели. Одна из мер - снижение затрат и внедрение инновационных технологий".