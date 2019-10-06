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Франция

"Последняя оккупация перед концом света"

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 Мария Горковская 
"Последняя оккупация перед концом света"
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В Париже прошла "Последняя оккупация перед концом света". В субботу сотни экоактивистов забаррикадировались в одном из торговых центров французской столицы. Это "символ капитализма", ресурсозатратного и губительного для окружающей среды производства, разъясняли они посетителям магазина, но не мешали им совершать покупки.

К протесту организации Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания") присоединились и "желтые жилеты". Это была мирная акция. Но, по словам очевидцев, в какой-то момент полиция все же попыталась разогнать ее участников, применив слезоточивый газ.

Тем временем, в Лондоне правоохранители арестовали 10 экоактивистов. Их подозревают в подготовке действий, которые могли бы нарушить общественный порядок. Полиция конфисковала палатки, матрасы и кухонные плиты. Extinction Rebellion хранила их в здании бывшего суда.

7 октября в 55 странах мира стартует двухнедельная кампания гражданского неповиновения. Ее цель - добиться от властей активной борьбы с изменением климата.

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