Победителя определил фотофиниш

Десятый этап веломногодневки "Тур де Франс" выиграл бельгиец Ваут ван Арт, выступающий за команду Jumbo-Visma. Один из самых длинных этапов велогонки - 217,5 км - он проехал за 4 часа 49 минут и 39 секунд.

Победителя десятого этапа определил фотофиниш: почти одновременно с ван Артом финишировал итальянец Элиа Вивиани из команды Deceuninck - Quick-Step. Третье место занял австралиец Калеб Юэн из Lotto Soudal.

По итогам десяти этапов лидирует Жулиан Алафилипп, команда Deceuninck - Quick-Step, на второе место поднялся британец Герайнт Томас, выступающий за Ineos, на третьем - его одноклубник колумбиец Эган Берналь.

11-й этап протяженностью 167 км пройдет 17 июля между городами Альби и Тулуза.