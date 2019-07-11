"Тур де Франс": смена лидера

Победителем шестого этапа супермногодневки "Тур де Франс" стал бельгийский велогонщик Дилан Тёнс из команды Bahrain-Merida. 160,5 километров он преодолел за 4 часа 29 минут и 3 секунды.

Вторым пришёл Джулио Чикконе из Италии (команда Trek-Segafredo), тройку лидеров замкнул соотечественник Тёнса Шандро Мёрисс (Wanty - Gobert Cycling Team). Россиян Ильнур Закарин на 89-ом месте.

Шестой этап "Тур де Франс прошёл по маршруту Мюлуз – Планш-де-Бель-Фий.

После этого заезда в общем зачёте сейчас лидирует Чикконе. Итальянец перехватил жёлтую майку у француза Жюлиана Аллафилиппа, который на этот раз был лишь шестым. Ильнур Закарин занимает 77-ую позицию.

На седьмом этапе "Тур де Франс" гонщикам предстоит преодолеть 230 километров от Бельфора до Шалон-сюр-Сона.