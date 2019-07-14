Импи выиграл девятый этап "Тур де Франс"

Южноафриканский гонщик, выступающий за команду Mitchelton-SCOTT, Дэрил Импи стал победителем девятого этапа веломногодневки «Тур де Франс-2019». Однако желтую майку лидера пока сохраняет за собой француз Жулиан Алафилипп из команды Deceuninck-Quick Step.

Импи одержал первую победу в этом году на этапе "Тур де Франс" из Сент-Этьена в Бриуд.

Вторым финишировал бельгиец Тиш Бенот из команды Lotto Soudal, третье место занял словенский велогонщик Ян Тратник, представляющий Bahrain Merida.

В общем зачете лидирует Жулиан Алафилипп, вторым идет итальянец Джулио Чикконе из команды Trek-Segafredo, первую тройку замыкает еще один француз Тибо Пино из Groupama-FDJ.

Впереди велогонщиков ждет десятый этап гонки, Сен-Флур - Альби, один из самых длинных этапов "Тур де Франс" протяженностью 217,5 километров.