"Тур де Франс": Алафилипп вернул жёлтую майку лидера

Жюлиан Алафилипп вернул себе жёлтую майку лидера шоссейной многодневки "Тур де Франс".

На 8 этапе победил бельгиец Томас де Гент. Он преодолел 200 км между Маконом и Сент-Этьеном за 5 часов и 17 секунд. Всего на 6 секунд позже финишную черту пересекли Тибо Пино и Алафилипп.

В общем зачёте лидирует Алафилипп, перехвативший жёлтую майку у Джулио Чикконе, который теперь идёт вторым, третий результат у Пино. Россиянин Ильнур Закарин на 72 месте.

В воскресенье участникам предстоит преодолеть 9 этап супермногодневки протяжённостью 170.5 км от Сент-Этьена до Бриуда.