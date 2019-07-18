Британец Йейтс выиграл 12-й этап "Тур де Франс"

Британец Саймон Йейтс из команды Mitchelton-Scott стал победителем 12-го этапа престижной шоссейной веломногодневки "Тур де Франс".

Дистанцию протяженностью 209,5 км между французскими городами Тулуза и Баньер-де-Бигор он преодолел за 4 часа 57 минут 53 секунды.

Второе место занял испанец Пельо Бильбао из команды Astana Pro, третьим стал австриец Грегор Мюльбергер из Bora-Hansgrohe.

Все трое показали одно время, для определения победителя понадобился фотофиниш.

Россиянин Ильнур Закарин, выступающий за команду "Катюша-Альпецин", финишировал 73-м с результатом 5 часов 7 минут 28 секунд.

После 12 этапов лидирует француз Жулиан Алафилипп из Deceuninck - Quick-Step (52:26.09), следом за ним британец Герайнт Томас (52:27.21) и колумбиец Эган Берналь (52:27.25), оба представляют команду Ineos. Закарин занимает 60-е место (53:06.46).

13-й этап — гонка с раздельным стартом — протяженностью 27,2 км пройдет во французском городе По 19 июля.

"Тур де Франс" проходит уже в 106-й раз, в этом году маршрут гонки проложен по территории Бельгии и Франции. Многодневка включает в себя 21 этап общей протяженностью в 3480,3 км.