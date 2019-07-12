Гризманн переходит в "Барселону"

"Барселона" подписала пятилетний контракт с Антуаном Гризманном. Каталонцы заплатили 120 миллионов евро отступных, чтобы выкупить игрока у команды-соперника "Атлетико Мадрид". Там Гризманн провел последние пять сезонов и забил 133 мяча.

Антуан Гризманн — чемпион мира в составе сборной Франции. Летом прошлого года 28-летний нападающий уже был близок к переходу в "Барсу", но в последний момент изменил свое решение и остался в "Атлетико".

Контракт с одним из самых талантливых молодых форвардов последнего десятилетия усиливает "Барселону", за которую уже играют Лионель Месси и Луис Суарес. Болельщики команды так же не оставляют надежд на возвращение в состав Неймара.