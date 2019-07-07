Женская сборная США по футболу стала чемпионом мира, обыграв Нидерланды 2-0

Действующие чемпионки мира - женская сборная США по футболу - оставили за собой титул, обыграв сборную Нидерландов со счетом 2-0 в финале женского чемпионата мира по футболу во Франции.

Первый тайм встречи закончился безрезультатно. Счёт был открыт только на 61-й минуте матча. После грубой игры нидерландских защитниц в своей штрафной, судья назначил пенальти, который реализовала американская полузащитница Меган Рапино. Всего через восемь минут второй гол в ворота растерявшихся нидерландок забила хавбек Роуз Лавель.

Американские футболистки заняли первое место в группе F со сборными Швеции, Чили и Таиланда. На пути к финалу сборная США поочередно обыграла команды Испании, Франции и Англии с одинаковым счетом - 2:1.

Женский чемпионат мира прошел в восьмой раз, первый турнир состоялся в 1991 году. Сборная США принимала участие во всех чемпионатах мира и является самой титулованной сборной. До этого американки становились победителями мирового первенства в 1991, 1999 и 2015 годах.

REUTERS/Denis Balibouse

Голландские футболистки второй раз участвовали в чемпионате мира и впервые дошли до финала. На предыдущем мировом первенстве команда выбыла на стадии 1/8 финала. Сборная Нидерландов является победителем домашнего чемпионата Европы 2017 года, а также бронзовым призером европейского первенства 2009 года, которое проходило в Финляндии.

Российские футболистки не смогли пробиться на чемпионат мира. Россиянки два раза принимали участие в финальной стадии женских мировых первенств. В 1999 году сборная России проиграла в 1/4 финала китаянкам со счетом 0:2, а в 2003 уступила в четвертьфинале сборной Германии со счетом 1:7.